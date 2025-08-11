中國游中國購　退稅過程比喝杯咖啡還快

8月8日，外國遊客在三亞一家商店購物。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月11日電／據人民網報導，“來之前，我以為三亞衹有陽光和沙灘。”在海邊玩了幾天後，俄羅斯遊客安德烈和家人來到海南三亞市區購物。走進商場，“離島免稅”宣傳海報讓安德烈有些好奇。“離島免稅主要面向離島但不離境的國內旅客。”同行的導游解釋，“您作為即將離境的國際旅客，享受的是另一項優惠政策——離境退稅。”



“還有優惠政策？”安德烈更感興趣了。購物中，他為妻子挑選了一串珍珠項鏈，又為自己購買了一部心儀已久的手機。



“您的消費滿200元，可申請離境退稅。”結賬時，店員主動提醒，離境退稅起退點已從500元下調至200元。開具退稅申請單後，安德烈被引導至商場內的“即買即退”集中退付點。



“先生，現在就能給您退稅。”工作人員接過安德烈的護照和退稅單，為他的信用卡辦理完預授權擔保，“2萬元以下能用現金退稅，也可以選擇通過支付寶或微信即時到賬。”



“現在？”安德烈很驚訝。剛選擇完退稅方式，他的手機屏幕上便跳出了退稅款到賬的通知。



“退稅過程比喝杯咖啡還快。”拿著剛剛“賺”回的退稅款，安德烈轉身又買了幾盒海南特產椰子糖，“太棒了，就像商場給了我一筆‘折上折’！”



安德烈的購物經歷折射出海南入境旅遊的新趨勢。在海南，85個國家可免簽入境，更多外國遊客正從當地傳統的度假區走進充滿煙火氣的街巷，探索更多元的消費場景。



“便捷的退稅服務對遊客的吸引力非常大。”三亞市旅遊發展局黨委書記吳小琳介紹，“三亞的入境遊客中，自由行散客比例已占到約50%。他們更年輕、停留時間更長，渴望有個性、有深度地感受文化和體驗生活。‘即買即退’、移動支付便利化等舉措正打通消費堵點，將‘流量’更好變為‘留量’，並以‘留量’促‘增量’。”



幾天後，在三亞鳳凰國際機場，安德烈來到海關驗核點辦理最後的確認手續。海關關員在系統內錄入證件號，旅客信息和所購商品顯示在屏幕上，驗核、蓋章，全程不到兩分鐘。