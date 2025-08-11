“普特會”倒計時　澤連斯基能否“上桌”？

3月26日，法國總統馬克龍（前左）在巴黎總統府愛麗舍宮迎接到訪的烏克蘭總統澤連斯基。（新華社） 中評社北京8月11日電／據新華社報導，澤連斯基能否“上桌”？美國代表：特朗普定



美國常駐北約代表馬修·惠特克10日表示，烏克蘭總統澤連斯基可能會參加15日在阿拉斯加舉行的美俄領導人會晤，因為歐洲領導人正推動烏克蘭成為談判的參與方。



惠特克說，這最終將由美國總統特朗普做決定。“如果他（特朗普）認為邀請澤連斯基是最佳方案，那麼他就會這麼做。”但他補充說，“目前還沒有做出任何決定。”



美國副總統萬斯在美國媒體10日播出的視頻採訪中說，美國正在安排普京與澤連斯基之間的會談。但在特朗普與普京會面之前，俄烏領導人直接會談不會有成效。



萬斯表示，俄烏之間通過談判達成的和平協議不太可能令任何一方滿意，任何和平協議都很可能讓俄烏雙方“感到不快”。



此外，萬斯還強調，美國不願再為烏克蘭提供軍援。



他說：“我們不想再為烏克蘭的戰爭提供資金。我們希望達成一個和平解決方案。但我認為，美國人對繼續把他們的錢、把美國納稅人的錢投入到這場衝突中已經感到厭倦。”



萬斯說：“但如果歐洲人願意出錢，向美國軍火商購買武器，我們不會反對。但我們是不會再出資的。”



一名白宮官員9日晚曾表示，特朗普對與澤連斯基和俄羅斯總統普京在美國阿拉斯加舉行三邊峰會持開放態度，不過目前美方應普京要求在準備美俄元首雙邊會晤。