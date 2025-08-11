】 【打 印】 
韓總統會見越共總書記討論雙邊問題
　　中評社北京8月11日電／據國際在線報導，當地時間8月11日，韓國總統李在明在首爾龍山總統府會見越共中央總書記蘇林，並舉行首腦會談。蘇林是李在明上任後首位對韓國進行國事訪問的外國領導人。

　　李在明在會後介紹會談成果時表示，在韓越簽署自貿協定十周年之際，兩國領導人商定攜手實現“到2030年將雙邊貿易額升至1500億美元”的目標。

　　應韓國總統李在明的邀請，越共中央總書記蘇林於本月10日至13日對韓國進行國事訪問。

