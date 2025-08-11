農民種糧“好收成”如何變為“好收益”

中評社北京8月11日電／據人民網報導，讓農民種糧有錢賺、有利可圖，不斷提高糧食產業鏈供應鏈穩定能力，才能為糧食保供穩價夯實更加穩固的基礎



“以前賣糧要提前去排隊。現在點開微信小程序，預約好時間，到點兒就卸糧。賣完糧24小時內，手機就能收到糧款到賬信息。”這是今年夏糧收購期間不少主產區農民的賣糧新體驗。



今年全國夏糧總產量2994.8億斤，其中小麥產量2763.2億斤，實現穩產豐收。在糧食豐產的基礎上，做好糧食收購、實現顆粒歸倉，對於保護種糧農民利益、維護糧食市場平穩運行、保障穩定安全供給等具有重要意義。



夏糧收購是全年糧食收購的“首戰”。被售糧農民點贊的高效服務背後，是各地紛紛“上新”的預約售糧線上平台，中儲糧“惠三農”、安徽“智慧皖糧”、江蘇“滿意蘇糧”、湖南“瀟湘糧儲”等，幫助農民實現手機預約、錯峰售糧。除此之外，收購庫點裡的智能扡檢設備讓品質評定更加透明可視，電子地磅使計量更加精準無誤，線上結算方式確保糧款及時到賬……智能化、數字化技術改變著傳統售糧流程的同時，也幫助農民實現少跑腿、快售糧、早變現的心願。



售糧更便捷，帶動了農民賣糧積極性的提升。國家糧食和物資儲備局預計新季夏糧收購量1億噸左右，其中小麥8500多萬噸。夏糧開秤以來，購銷比較活躍，收購進度快於上年同期，截至7月31日，全國各類糧食經營主體累計收購小麥8427萬噸、油菜籽488萬噸、早籼稻653萬噸。



倉廩實，天下安。糧食收購和保供穩價密不可分。對於種糧農民而言，賣糧是他們整個生產鏈條上最後一個環節，也是十分重要的一環。種糧積極性高不高，既要看賣糧方不方便，更要看價格好不好。衹有讓農民種糧有錢賺、有利可圖，才能不斷提高糧食產業鏈供應鏈穩定能力，為糧食保供穩價夯實更加穩固的基礎，才有利於建立更高層次、更高質量、更有效率、更可持續的糧食安全保障體系。



經過多年探索和實踐，我國已經構建起價格、補貼、保險“三位一體”的政策支持體系，合理保障農民種糧收益，穩定種糧農民收入。其中價格主要體現在收購環節，目前我國糧食收購以市場化收購為主、政策性收購為輔。當市場價高於最低收購價時，充分發揮市場機製作用；當市場價低於最低收購價時，啟動最低收購價預案，為市場托底。而且，最低收購價托底不封頂，為優質優價留出足夠市場空間。

