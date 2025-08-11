以色列對加沙有何進一步打算？更多細節披露

6月8日，以色列士兵在加沙地帶南部汗尤尼斯的歐洲醫院警戒。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月11日電／據新華社報導，盡管面對以色列國內及國際社會廣泛譴責，以色列總理內塔尼亞胡仍表示將推進接管加沙城計劃。



以軍將如何推進這一計劃以及在加沙的軍事行動？內塔尼亞胡10日透露了更多細節



內塔尼亞胡：“拆除”哈馬斯剩餘據點



內塔尼亞胡10日在耶路撒冷舉行的記者會上說，目前以軍已控制加沙地帶約70%至75%地區，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）在加沙城和位於馬瓦西一帶的中部難民營內保有兩個主要據點。以色列安全內閣已下令以軍“拆除”兩個剩餘哈馬斯據點。



內塔尼亞胡稱，這是“快速結束戰爭的最佳方式”。



內塔尼亞胡沒有給出軍事行動的具體時間表，稱將“在較短時間內”結束戰爭。



內塔尼亞胡當天在總理辦公室舉行記者會時透露，部分軍方高層和防務官員對“接管加沙城”持不同意見。但他強調，重大決策由政治領導層和內閣決定，“以色列是一個擁有軍隊的國家，而不是一個由軍隊主導的國家”。



據《以色列時報》報道，內塔尼亞胡當天還談及加沙地帶的戰後管理問題。他稱，以色列已經為戰後管理加沙的“過渡當局”選定了“幾名候選人”，並強調在任何戰後計劃中，解除哈馬斯武裝都是第一位的。

