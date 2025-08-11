揭秘瀏陽“煙花經濟”的絢爛密碼

中評社北京8月11日電／據人民網報導，李鐵林：今年上半年，湖南煙花爆竹出口額同比增長26.5%，出口份額占全國的59.3%。而被譽為“中國花炮之鄉”的瀏陽，煙花爆竹出口額占了全省約九成，“璀璨經濟”成為當地一張閃亮名片。煙花爆竹生產是高危行業，瀏陽的煙花爆竹產業如何統籌好發展和安全？



周澤中：煙花是瀏陽的傳統特色產業。對於傳統產業不能“一退了之”，而要因地制宜發展新質生產力。



看瀏陽的優勢，硫礦、杉木炭、竹木等資源一應俱全，瀏陽花炮製作技藝列入第一批國家級非物質文化遺產名錄，資源和技藝的家底都很厚。再看短板，早年生產煙花爆竹的大多是家庭式作坊，受制於“小散亂”，安全生產環節薄弱，發展後勁不強。



揚長補短，傳統產業潛力大。當地有序推進煙花爆竹產業集約化、機械化、標準化、信息化、數字化改造，安全防護設備加速普及，並釋放出口退稅、自貿區通關便利等政策紅利。如今，瀏陽已是全球最大的煙花爆竹生產貿易基地和科研中心，匯聚了行業最完備的產業鏈。在大瑤鎮，一座十萬級潔淨車間內，機械臂以0.1秒的精度填充火藥，整個過程由AI視覺系統嚴密監控。以科技賦能下好先手棋，當地煙花爆竹產業年產值已超500億元。



李鐵林：今天，綠色消費理念漸成風尚，被認為高污染的傳統煙花爆竹產業，也面臨著電子煙花等“後起之秀”的挑戰。面對綠色發展提出的新課題，如何因應時勢創新求變，是當下相關企業必須深入思考的問題。



周澤中：環保稱得上是煙花爆竹產業發展的“緊箍咒”，但思路一變天地寬，綠色發展是具有高度包容性的理念，並非新興產業、未來產業的“專利”，傳統產業一樣可以走綠色發展的路子。



今年6月，文家市鎮一個研發團隊歷經6年，成功研發出“W49”無硫復合還原劑，用它替代硫黃後，煙花燃放可實現二氧化硫零排放。微煙無硫火藥新材料、氣態發射型煙花、再生植物纖維煙花外筒……在安全和環保技術方面，瀏陽相關企業已產出300多項創新成果。