中評現場：專家共議全球南方與海外利益保護

中海安論壇研討會現場（中評社 陳思遠攝） 中評社北京8月12日電（記者 陳思遠）8月10日，《中海安論壇》（2025夏季）在北京舉辦。本次論壇以“動蕩變革期中的全球南方與中國海外利益保護”為主題，匯聚了來自高校、研究機構及相關領域的專家學者，共同探討全球格局深刻調整背景下的中國海外利益保護。中國人民大學國際關係學院教授方長平擔任主持人，主題研討分別由對外經濟貿易大學國際關係學院院長、教授戴長征和清華大學戰略與安全研究中心博士後、助理研究員文晶主持。



專家一致認為，全球南方的崛起是不可逆的趨勢，中國海外利益保護需置於這一背景下重新定位，摒棄“單向輸出”思維，風險防控需兼顧“應急響應”與“源頭治理”，通過規則對接、標準互認提升合作的抗風險能力。同時，學界、企業與政府也應建立常態化溝通機制，將理論研究轉化為可落地的實踐方案。



中國前中東問題特使吳思科指出，全球南方正面臨多重挑戰，大國博弈深化擠壓其戰略空間，傳統與非傳統安全威脅交織加劇治理壓力。但全球南方自主性持續增強，日益成為塑造未來國際秩序的關鍵變量。



在此背景下，中國海外利益機遇與風險並存，政治風險、多元化安全威脅及經濟金融、網絡安全風險使企業運營挑戰倍增。吳思科強調，傳統單一反應式保護模式已不適應新形勢，需構建系統性、前瞻性、協同性且有韌性的保護體系，強化區域國別研究與動態預警，推動本地化與利益共享，借助科技賦能，加強多方協同與國際合作，形成合力守護海外利益，與全球南方共建安全繁榮未來。



國防大學國家安全學院教授、少將唐永勝表示，當前世界處於舊秩序逐漸失效、新秩序尚未建立的過渡期，全球南方國家迎來把握自身命運的重要機遇。構建完善的海外利益安全保障體系是中國國家安全工作重點，需統籌多方面力量，軍事力量積極參與不可或缺，要針對特定威脅精準運用，做好法律與行動準備，強化部門協同與能力建設。



中共中央黨校（國家行政學院）國際戰略研究院院長、教授吳志成指出，全球南方按官方定義是“新興國家與發展中國家的集合體”，這一定位對政策研究至關重要。當今時代，全球南方國家的核心任務便是維護安全與尋求發展。

​

針對此，吳志成認為，中國應推動構建全球南方命運共同體和發展共同體，秉持獨立自主、合作共贏等理念，掌握國際話語權，保持戰略定力，依托“一帶一路”等現有機制推進合作，助力海外利益保護。

