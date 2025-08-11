安理會就以色列計劃接管加沙城舉行緊急會議

8月10日，在位於紐約的聯合國總部，安理會召開巴以問題緊急公開會。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月11日電／據新華社報導，聯合國安理會10日就以色列安全內閣批准以軍接管加沙城計劃舉行緊急公開會。



此次緊急會議由安理會中來自歐洲的常任和非常任理事國英國、法國、丹麥、希臘、斯洛文尼亞提請召開，得到除美國以外所有安理會成員的支持。



上述歐洲五國在會前發表聯合聲明，譴責以色列政府擴大加沙軍事行動的計劃，敦促以政府緊急撤銷該計劃。



聲明指出，任何吞並或擴大定居點的企圖都違反國際法。擴大在加沙地帶的軍事行動只會危及平民的生命，帶來更多不必要的痛苦。歐洲五國敦促衝突雙方立即永久停火，釋放所有被扣押人員，積極推進“兩國方案”。



聯合國負責歐洲、中亞和美洲事務的助理秘書長米洛斯拉夫·延恰向安理會作通報。他說，目前，加沙人道災難已到不可想象的規模，以色列擴大在加沙的軍事行動將帶來新的災難，殃及整個地區，導致更多的殺戮、破壞和更多人流離失所。加沙現在是、將來也必須是巴勒斯坦國不可或缺的一部分。



安理會成員紛紛對以色列的計劃加以譴責或表達關切。



中國常駐聯合國代表傅聰強調，必須堅決反對以色列占領加沙的企圖。他說，加沙屬於巴勒斯坦人民，是巴勒斯坦領土不可分割的一部分，任何改變加沙人口及領土結構的行為都必須予以堅決抵制。他敦促以政府立即停止加劇緊張局勢升級的行為，停止對加沙的軍事行動。對當事方有重要影響力的國家應秉持公正負責任態度，採取切實行動推動停火。



