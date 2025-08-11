半島電視台記者團隊遭以軍襲擊　5人死亡

中評社北京8月11日電／據新華社報導，據半島電視台報導，該台記者阿納斯·謝里夫和其4名同事在以色列對加沙的襲擊中遇難。



希法醫院負責人穆罕默德·阿布·薩爾米亞告訴新華社記者，5名巴勒斯坦人在以軍的襲擊中喪生，包括半島電視台記者和攝影師。



巴勒斯坦民防部門消息人士告訴新華社記者，以軍襲擊時直接瞄准記者在希法醫院前搭設的帳篷，有人“被炸成碎片”。



以色列國防軍稍後發表聲明，承認他們在對加沙城發動的一次襲擊中打死阿納斯·謝里夫，稱他與哈馬斯有關聯，“偽裝成半島電視台記者”。



聲明稱，阿納斯·謝里夫是哈馬斯“一個行動小組頭目”，負責推進針對以色列平民和以色列國防軍部隊的火箭彈襲擊。



聲明還稱，發現的一些文件顯示，阿納斯·謝里夫與哈馬斯有聯繫。這些文件包括“人員名册、恐怖分子培訓課程清單、電話簿和工資文件”。



但半島電視台援引加沙地帶作家兼分析師穆罕默德·謝哈達的話報導，“沒有證據表明謝里夫參與了任何敵對行動”。



身亡前不久，謝里夫在社交媒體上發布了一段視頻，顯示加沙的夜空被轟炸照亮，爆炸聲不絕於耳。“無情的轟炸。”他寫道，“兩個小時以來，以色列對加沙城的侵略愈演愈烈。”



謝里夫家屬在謝里夫社交媒體賬號上發布其遺言說：“這是我的遺囑，也是我最後的留言。如果這些話傳到你耳中，那就說明以色列已經成功殺了我，並讓我噤聲。”



自2023年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，半島電視台持續抨擊以軍行動。以政府指責半島電視台偏袒哈馬斯並煽動針對以色列的行動，於2024年5月關停卡塔爾半島電視台在以色列的分支機構，並禁止其頻道在以播放。