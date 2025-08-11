國際排聯主席：中國是推動排球發展的關鍵

中評社北京8月11日電／據新華網報導，國際排球聯合會主席法比奧·阿澤維多日前接受新華社記者專訪時表示，國際排聯正致力於加快推動排球全球普及，力爭到2032年將寬泛的全球排球人口從當前的8億擴大至16億，“沒有中國的參與，我們不可能實現這一願景”。



在寧波北侖舉辦的世界男排聯賽總決賽期間，阿澤維多與多位國際排聯官員走上球場，和當地業餘選手切磋球技，體驗氣排球的樂趣。“氣排球輕巧易打，打在身上不疼，打法簡單，老少皆宜，這裡的運動氛圍令人印象深刻。”阿澤維多稱讚道。



作為一位投身排球事業超過30年的資深體育管理者，阿澤維多表示，中國不僅是亞洲排球的重要代表，更是全球排球發展的關鍵力量。長期以來，國際排聯與中國排球協會保持著深入而廣泛的合作，為中國女排、男排以及沙灘排球國家隊提供了多方面的支持和幫助。



“中國女排的輝煌戰績深入人心，‘女排精神’激勵著一代代人。無論是赴海外參賽或是中國球員留洋，國際排聯將繼續提供支持，幫助隊員、隊伍實現目標。”他說。



與足球、籃球相比，排球的商業化和職業化進程相對滯後。阿澤維多坦言，這是國際排聯過去12年持續推動的重點工作之一。為了實現這一目標，國際排聯旗下的商業公司“排球世界”於2021年應運而生。這一平台的成立，為全球範圍內的排球賽事組織、俱樂部運營、媒體傳播和市場開發構建了一個全新的體系。



“我們正在向職業化運作轉變。”阿澤維多說，“目標是讓排球成為真正可持續發展的全球性職業運動。我相信我們走在正確的道路上。”



在排球職業化發展的道路上，大眾參與是不可或缺的重要環節。它不僅是排球運動可持續發展的根基，也是推動排球全球化進程的關鍵力量。



阿澤維多認為，排球是一項天然適合全民參與的運動。它不僅老少皆宜、男女可同場競技，還強調團隊協作和非對抗性，這些特點使得排球能夠吸引不同年齡段、不同性別的人群參與其中。