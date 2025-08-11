法國最後一名街頭賣報人被授予國家功績勛章

中評社北京8月11日電／據新華社報導，七旬老翁阿裡·阿克巴爾在法國首都巴黎賣了50多年報紙，是法國、甚至可能是歐洲的最後一名街頭賣報人。法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍定於9月授予阿克巴爾國家功績勛章，以表彰他對法國文化領域的貢獻。



據英國廣播公司10日報導，阿克巴爾現年72歲，20世紀60年代晚期從巴基斯坦來到歐洲，1973年落腳巴黎，從此開啟了在塞納河左岸吆喝賣報的生涯。



50多年來，阿克巴爾見證了報紙的逐漸衰落。“我1973年剛到這兒的時候，巴黎有35名到40名我這樣的賣報人。”阿克巴爾回憶說：“現在只剩我自己了。”



每天賣報紙的收入一半歸阿克巴爾，但當天沒賣完的報紙他不能退還報社。他說，如今他往往8小時只能賣出20份《世界報》，因為“現在全是電子化的（產品），人們更喜歡刷手機”。



阿克巴爾說，互聯網時代到來前，報紙上市的1小時內他就能賣出80份。“以前的日子里，人們會圍著我要報紙，現在我得追著顧客跑才能賣出去一份。”



在他看來，以文藝氣息著稱的巴黎左岸也不復昔日景象。“以前這兒到處是作家、出版商，還有演員和音樂家。這個地方曾經有過靈魂，現在不過是個旅遊景點。”



不過，阿克巴爾依然享受賣報紙的樂趣，想一直賣下去。“我有賣報紙的特別方法。我開玩笑逗樂人，我表現得積極主動，創造一種氛圍……我努力走進人們內心，而不是（盯著）他們的錢包。”



附近街區的居民習慣了每天看到阿克巴爾。一名上世紀60年代遷居此地的女子說，自己好像和阿克巴爾“一起長大”，“他像個兄長”。



當馬克龍還是一名學生時，也曾從阿克巴爾手里買過報紙。