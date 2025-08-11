【
西班牙迎來高溫“最嚴酷時刻”
http://www.CRNTT.com
2025-08-11 18:20:12
中評社北京8月11日電／據央視新聞報導，西班牙國家氣象局8月11日發布通報，本輪席捲該國的熱浪預計於當天觸達峰值，埃布羅河流域、伊比利亞半島南部和東部及坎塔布連海東部等地氣溫持續攀升，內陸地區普遍達到37至39攝氏度，部分區域預計將突破40攝氏度。11日當天將為本輪高溫事件的“最嚴酷時刻”，預計自13日起氣溫將逐步回落，但14日及之後的趨勢仍存在不確定性。
本輪高溫影響範圍廣泛，部分河穀地帶尤為顯著，氣象部門提醒公眾嚴格做好防暑降溫和健康防護。
