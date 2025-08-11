這是7月30日在美國首都華盛頓白宮拍攝的美國總統特朗普。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月11日電／據國際在線報導，當地時間8月10日，美國總統特朗普在社交媒體宣布，將於11日在白宮召開的新聞發布會上公布首都治安與“美化”計劃。此前他已發表聲明，表示這場發布會將重點關注華盛頓哥倫比亞特區的治安問題，說“ 這個城市已經成為世界上最危險的城市之一”，並宣稱這一發布會將“基本停止華盛頓的暴力犯罪”，表態迅速引發輿論關注。



表面看，這是一次圍繞首都治安的行政宣示，但實質卻是犯罪數據、公眾感知與聯邦和地方權力博弈的多重交織。



北美觀察丨真實數據與政治攻防 特朗普再批華盛頓治安背後有何考量？



首都治安的冷熱現實



從全國視角看，華盛頓特區的暴力與財產犯罪率長期位居全美前列。



2023年，華盛頓特區的暴力犯罪率約為每10萬人1151起，是全國平均值的三倍以上；財產犯罪率約為每10萬人4307起，也高出全國均值一倍多。同年，全市凶殺案達到274起，創二十多年來最高紀錄。



進入2024年後，治安數據出現回落——凶殺案降至187起，同比減少約32%，整體案件總數下降約15%，其中暴力犯罪和財產犯罪均有所減少。截至目前，2025年的相關數據也都有所降低。然而，即便如此，華盛頓特區的犯罪水平依然顯著高於大多數州和主要城市。



這種“趨勢向好但基數仍高”的現實，為不同政治立場的群體提供了各自解讀空間。支持者強調下降趨勢，認為治安正在改善；批評者則抓住高位基數和個案進行抨擊，延續“危機”敘事，主張更強硬的執法與制度介入。