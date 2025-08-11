﻿白宮或讓澤連斯基“旁聽”美俄首腦會

中評社北京8月11日電／據大公報報導，綜合路透社、NBC報導：美國總統特朗普和俄羅斯總統普京將於8月15日在美國阿拉斯加州會晤。美媒消息人士透露，白宮擬邀請烏克蘭總統澤連斯基到阿拉斯加，通過某種方式參與美俄總統會晤。



美國全國廣播公司（NBC）援引一名美國高級官員和三名內部人士的說法稱，白宮正考慮邀請澤連斯基前往阿拉斯加，而這項提議仍處於討論階段。美方尚未落實邀請，也未能確定澤連斯基會否應邀前往阿拉斯加，但有關官員形容澤連斯基到訪絕對有可能發生。



白宮官員表示，特朗普對舉行三邊峰會持開放態度，目前美方應普京要求在準備美俄元首雙邊會晤。普京8日已公開表明，自己無意願會晤澤連斯基。特朗普稍後稱，普京與澤連斯基會晤並非美俄元首會晤的先決條件。外界猜測即使澤連斯基前往阿拉斯加，也無法保證他與普京同場會晤。



特朗普8日聲稱，俄烏停火方案將會涉及部分領土交換，從而令雙方都受益。但澤連斯基9日回應稱，烏克蘭的和平之路只能與烏克蘭共同決定，烏方會堅守立場，反對以烏克蘭的領土交換和平。



另外，美國副總統萬斯9日在倫敦會見英國外交大臣拉米、烏克蘭和歐洲的盟友代表，討論推動俄烏結束戰爭的措施。英國、法國和德國等6個歐洲國家的領導人，和歐盟委員會主席馮德萊恩發表聯合聲明，強調需繼續支持烏克蘭並向俄施壓。