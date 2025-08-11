面對美國關稅大棒，日印領導人發聲

7月7日，在美國首都華盛頓白宮，白宮新聞發言人卡羅琳·萊維特在記者會上展示美國總統特朗普致日本首相的信函。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月11日電／據新華社報導，美國政府此前公布的經過調整的“對等關稅”於7日生效。美數十個貿易夥伴將被徵收10%至41%不等的關稅，其中日本的稅率為15%。美國總統特朗普6日簽署行政令，以印度“以直接或間接方式進口俄羅斯石油”為由，對印度輸美產品徵收額外的25%關稅。



面對美國的關稅大棒，日本首相石破茂表示，美方沒有落實此前達成的協議內容並“強烈要求美方立即採取措施修正總統行政令”；印度總理莫迪表示，儘管不答應美方條件會付出代價，印度不會因此犧牲國內產業利益。



石破茂：強烈要求美方修改



目前，美國僅與英國、越南、印度尼西亞、菲律賓、日本、歐盟、韓國等達成貿易協議。這些協議都是美國以自身利益最大化為目標，通過政治脅迫和經濟訛詐手段達成的。



據《日本經濟新聞》網站報導，石破茂7日在首相官邸回答記者提問時承認，美方沒有落實此前雙方達成的協議中有關“稅收減輕”的內容，“我們強烈要求美方立即採取措施修正總統行政令”。



報導說，美方此前在談判中承諾，日本在被加征“對等關稅”時可獲得“稅收減輕”，即日本輸美商品稅率已達15%以上的商品不再加征“對等關稅”，稅率低於15%的商品稅率提高至15%。



石破茂表示，在這一點上“日美之間不存在分歧”，目前正在美國訪問的經濟再生大臣赤澤亮正已重新確認了協議內容。



日方認為，由於美國在此前發布的官方公告中未提及對日本的關稅細則，導致部分日本商品可能被徵收更高關稅。