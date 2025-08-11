韓國法院缺席審判前總統尹錫悅

中評社北京8月11日電／據國際在線報導，當地時間11日，韓國前總統尹錫悅未出席關於他涉嫌發動內亂案的庭審，這是尹錫悅連續第四次缺席內亂案庭審。韓國首爾中央地方法院決定，在被告人尹錫悅缺席的情況下進行缺席審判。



當地時間11日10時15分，首爾中央地方法院對尹錫悅涉嫌發動內亂案的庭審開庭。法院方面首先通報了拘押尹錫悅的首爾拘留所當天向法院提交的報告書，表示很難將尹錫悅從拘留所的收容室移送至法庭。報告書稱，無法確認尹錫悅是否行動不便，如果動用武力進行強制移送，有可能會造成人員受傷；從人權及社會影響等方面考慮，也很難對尹錫悅採取強制措施，將他移送至法院。



對此，韓內亂特檢組方面表示，被告人尹錫悅違反了《刑事訴訟法》規定的出庭義務，缺席了在過去1個月內進行的庭審，因此請法庭考慮對尹錫悅簽發拘捕令。



尹錫悅律師方面則表示，從其他特檢組執行拘捕令的經過和結果來看，如果動用武力對被告人進行強制移送，不僅會有導致被告人受傷的危險，還將嚴重破壞合法程序。因此，尹錫悅律師方要求法院在被告人缺席的情況下進行審判。



首爾中央地方法院表示，由於被告人拒絕出席庭審，將在其缺席的狀態下進行審判；但“被告人要承擔不出席所導致的損失”。



尹錫悅自7月10日被拘押在首爾拘留所後，一直以健康狀況為由拒絕出席所有審判和傳喚調查。