泰軍方否認計划動用軍事力量奪取爭議地區寺廟

中評社北京8月11日電／泰國陸軍發言人文泰·蘇瓦里11日就柬埔寨國防部此前指責作出說明，表示泰國陸軍第二軍區司令汶信·巴朗當時的表態並未提及計劃就有爭議寺廟動用軍事力量，並非如柬方所述“構成挑釁”。



新華社援引泰國媒體報導，汶信10日在接受泰媒採訪時說，對泰柬邊境存在領土爭議的兩處寺廟，泰方考慮在其中一處實施封鎖以避免柬方進入，對另一處柬方佔優勢的寺廟，泰方也勢必拿回。11日早些時候，柬埔寨國防部發言人馬莉淑潔達說，汶信的表態提及涉柬軍事行動計劃，違反兩國達成的停火協議。



文泰對此解釋說，汶信10日所作表態是：柬方佔優勢的爭議寺廟屬於泰國主權範圍，此前衝突期間泰方曾嘗試通過軍事部署奪取該寺，但並未成功，因此泰方軍隊目前駐紮在寺外30米處，但未來必須通過適當程序使其重歸泰國管轄。汶信同時表示，將準備在兩周內舉辦的地區邊界委員會會議框架內就各項事宜進行討論和談判，並重申泰國不會從現有駐紮線後撤。



因有爭議的寺廟歸屬問題等，泰國與柬埔寨7月24日起在邊境地區發生衝突，雙方互相指責對方違反國際法。根據雙方公佈的數據，衝突已造成上百人傷亡，逾10萬民眾被疏散至安全區域。8月7日，泰柬兩國在馬來西亞吉隆坡舉行的兩國邊界總委員會特別會議上就停火細則達成共識並簽署協議。兩國同意維持軍隊部署現狀，承諾不再向邊境增兵。