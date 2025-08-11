美軍在韓半島持續部署先進戰力

中評社香港8月11日電／韓聯社綜合多方11日消息，在韓方高度關注美方裁減駐韓美軍可能性的背景下，美軍持續在韓半島部署各种先進戰力。



美軍今年初在韓半島部署陸軍最新偵察機“雅典娜-R”（ATHENA-R）。據悉，該機型將取代駐韓美軍曾運用的情報、偵察和監視（ISR）裝備。駐韓美軍司令兼韓美聯軍司令澤維爾·布倫森8日與韓媒記者座談時表示，退役的駐韓美軍老舊ISR系統已被新戰力取代，用於空中監視的戰力也在韓半島部署。他所提到的新空中監視戰力或指“雅典娜-R”。



布倫森提及駐韓美軍在韓部署的部分“愛國者”防空導彈系統4月以輪換部署方式轉移至中東地區，並指出近六個月來駐韓美軍在韓半島擁有第五代隱形戰鬥機，該機填補了“愛國者”防空導彈系統轉移產生的空缺。據多名軍方消息人士透露，布倫森此言意味著近六個月來美國海軍陸戰隊F-35B、空軍F-35A、海軍F-35C以參加訓練為目的訪問韓國，並非F-35A營級部隊以輪換部署方式隸屬駐韓美軍空軍第七航空隊。



美軍還計劃將MQ-9A“死神”無人機在駐韓美軍群山空軍基地輪換部署。MQ-9A曾以訓練為目的訪問過韓國，但輪換部署尚屬首次。該機具體的部署時間尚不得而知。有意見指出，美軍最快有可能於今年下半年部署該機。據觀測，MQ-9A將被部署在群山空軍基地數個月後，再被調派至其他地區。該機具備攻擊和偵察能力，在韓國可被用於監視朝方和西部海域動態。