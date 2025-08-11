慶應大學教授認為石破應謹慎發表戰後80年見解

中評社香港8月11日電／日本首相石破茂此前表示有意配合戰後80週年發表關於驗證過去大戰的自身見解。自民黨內和朝野政黨對於首相發表見解態度不一。究竟將產生怎樣的影響？共同社就此採訪了曾參與已故前首相安倍晉三戰後70週年談話的慶應大學教授細谷雄一（國際政治學）。以下為細谷的主要觀點。



俄烏衝突的根源在於兩國在歷史認識上的分歧。與10年前相比，歷史問題變得異常敏感，首相發表戰後80週年見解可能引發意想不到的連鎖反應，有必要極為謹慎地應對。



見解不僅是內容，其發佈時機也具有重要意義。如果首相堅持在日本在美國“密蘇里號”戰艦上籤署投降書的1945年9月2日“敗戰”日而非8月15日“終戰”日發表見解，可能會打開使歷史問題極其複雜化的“潘多拉魔盒”。



首先是對與亞洲各國的關係造成負面影響。當年出席9月2日投降書籤署儀式的是美英、蘇聯、中華民國等同盟國，亞洲其他國家因處於殖民統治之下而缺席。9月2日發表見解將被解讀為輕視亞洲各國。



此外，還可能助長中國和俄羅斯的“歷史修正主義”。8月16日在日軍下達停戰命令後，蘇聯繼續對日本發動進攻，佔領了北方四島。如果首相將9月2日視為戰敗紀念日，或許會使蘇聯的違法行為正當化。