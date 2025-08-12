楊流昌：僧——學佛隨筆之三

楊流昌 中評社香港8月12日電（作者 楊流昌）晨鐘撞破山嵐時，寺院簷角的銅鈴正簌簌落著新露。我站在廊下看知客師掃階，竹帚過處，青石板上的苔痕漸次顯露出深淺不一的綠，像極了《楞嚴經》裡說的“清淨本然，周遍法界”。這抹日常的清寂裡，藏著佛教最珍貴的密碼——僧。



僧者，佛法之舟楫



“僧”字，《說文解字》釋為“眾也”，從人從曾。“曾”有“增加”“累積”之意，故“僧”本指“眾多修行者相聚”。然在佛教中，此“眾”非普通群聚，《大智度論》有明確定義：“僧者，四向四得，共為一眾。”四向四得即須陀洹向、須陀洹果，斯陀含向、斯陀含果，阿那含向、阿那含果，阿羅漢向、阿羅漢果，合為“聖賢僧團”。但更廣義的“僧”，是依戒律和合共住的出家群體，《四分律》雲：“四人以上，能和合共修，是名為僧。”這“和合”二字，正是僧團的生命密碼。



佛陀初成道時，於鹿野苑度五比丘，是為僧團肇始。當時五人各懷我性，佛陀以“善來比丘”之偈點化，授以二百五十條比丘戒，從此“以戒為師”的法脈便如恒河之水，流淌了兩千五百年。佛陀對僧的要求，首重“六和敬”——身和同住、口和無諍、意和同悅、戒和同修、見和同解、利和同均。這“六和”不是表面的和諧，而是從行為到思想、從物質到精神的徹底統一。正如《法華經》所言：“譬如大樹，根莖枝葉，華果同味，僧團亦爾。”



戒律是僧團的骨架。《四分律》載，佛陀制戒“隨犯隨制”，看似瑣碎的“不捉金錢戒”“不非時食戒”，實則是為了讓僧眾遠離貪、嗔、癡的糾纏。記得虛雲老和尚在《虛雲年譜》裡寫過，他初出家時因偷摘寺外桃子被首座喝斥，跪香三日方悟“盜戒”深意。戒不是束縛，而是保護——護持僧眾的身心清淨，護持佛法的純淨傳承。

