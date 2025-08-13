中評關注：中美人工智能競爭求合作

美中在人工智能領域既有競爭挑戰也有合作動因 網絡相 中評社華盛頓8月12日電（記者 余東暉）隨著中美競爭愈演愈烈，越來越多的美國專家意識到，中美加強在人工智能領域的合作迫在眉睫，對防範中美從競爭滑向衝突至關重要。美國知名研究機構蘭德集團的政治科學家最新呼籲，中美在人工智能五個艱難領域要在競爭中尋求合作動因。



在拜登政府中擔任五角大樓負責中國事務的副助理防長的蔡斯（Michael Chase）如今是蘭德集團的高級政治學家。他與蘭德公共政策學院教授馬塞利諾（William Marcellino）日前在蘭德集團官網發表專文，提出中美要在通用人工智能（AGI）的五個方面尋求合作。



他們指出，在以戰略競爭和相互猜疑為特徵的中美關係中，中美各自追求通用人工智能領先可能會加劇緊張局勢，甚至可能增加競爭升級為衝突的風險。然而，通用人工智能的出現也可能激勵降低風險、促進合作。這不僅可行，且至關重要。中美都希望避免可能導致不必要戰爭的誤判和誤解；兩國都無法獨自應對濫用通用人工智能的風險。在降低風險或合作方面並不能自然而然地取得進展，需要深思熟慮、精心策劃的外交努力。



他們承認，中美之間互相視對方為影響本國人工智能發展最重要的外部行為體。華盛頓和北京在安全、經濟和技術問題上日益加劇的摩擦，以及雙方對對方意圖的極端負面看法，似乎將推動兩國在人工智能相關領域的競爭關係。然而，2024年11月中美峰會達成的領導人共識表明，兩國在降低人工智能相關風險方面有開展合作的潛力。該協議規定，應由人類而非人工智能來控制核武器。該協議可以作為未來討論在通用人工智能或其他先進人工智能能力的開發和應用方面可能存在的相互約束的基礎。

