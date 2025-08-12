中美就24%關稅繼續暫停等達成共識

中評社香港8月12日電／新華社報導，8月12日，中美雙方發布《中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明》。美方承諾繼續調整對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加征關稅的措施，自8月12日起繼續暫停實施24%的對等關稅90天。中方自8月12日起繼續暫停實施24%對美加征關稅以及有關非關稅反制措施90天。