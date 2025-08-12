【
大
中
小
】 【
打 印
】
中美就24%關稅繼續暫停等達成共識
http://www.CRNTT.com
2025-08-12 09:31:25
中評社香港8月12日電／新華社報導，8月12日，中美雙方發布《中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明》。美方承諾繼續調整對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加征關稅的措施，自8月12日起繼續暫停實施24%的對等關稅90天。中方自8月12日起繼續暫停實施24%對美加征關稅以及有關非關稅反制措施90天。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
衰落的焦慮——美遏華政策的國內因素
(2025-08-11 17:23:28)
“一中原則”與“一中政策”之爭的內涵、演變與趨勢
(2025-08-11 10:48:25)
美國南加州華裔青少年水球聯隊來廣州交流
(2025-08-04 11:16:13)
網評：中美探索大國正確相處之道
(2025-08-02 11:14:07)
網評：中美鞏固共識，為世界經濟注入強心針
(2025-08-02 11:13:54)
美國青少年深入中國西南鄉村感受最炫民族風
(2025-08-01 12:13:47)
美拒賴過境 楊永明：大陸堵台獨更全面
(2025-08-01 00:49:59)
社評：賴過境美本土被拒 政治權衡的籌碼
(2025-07-31 00:12:52)
何立峰赴瑞典舉行中美貿談 人民日報發文
(2025-07-28 11:21:19)