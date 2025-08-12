中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明

中評社香港8月12日電／新華社今早報導中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明。



中華人民共和國政府（“中國”）和美利堅合眾國政府（“美國”），

憶及2025年5月12日達成的中美日內瓦經貿會談聯合聲明（“日內瓦聯合聲明”）；以及

考慮到雙方2025年6月9至10日倫敦會談和2025年7月28至29日斯德哥爾摩會談；

雙方憶及日內瓦聯合聲明下所作承諾，並同意於2025年8月12日前採取以下舉措：



一、美國將繼續修改2025年4月2日第14257號行政令中規定的對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵從價關稅的實施，自2025年8月12日起再次暫停實施24%的關稅90天，同時保留按該行政令規定對這些商品加徵的剩餘10%的關稅。



二、中國將繼續（一）修改稅委會公告2025年第4號規定的對美國商品加徵的從價關稅的實施，自2025年8月12日起再次暫停實施24%的關稅90天，同時保留對這些商品加徵的剩餘10%的關稅；並（二）根據日內瓦聯合聲明的商定，採取或者維持必要措施，暫停或取消針對美國的非關稅反制措施。



本聯合聲明基於中美斯德哥爾摩經貿會談討論情況。本次會談是根據日內瓦聯合聲明所建立的機制框架下召開的會議。中方代表是國務院副總理何立峰，美方代表是財政部長斯科特·貝森特和美國貿易代表賈米森·格裡爾。