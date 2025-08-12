穆迪稱美國超半數行業裁員

6月24日，建築工人在美國紐約曼哈頓街頭工作。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月12日電／據新華網報導，美國穆迪分析公司首席經濟分析師馬克·贊迪說，美國超過半數行業已開始裁員。



他10日在社交平台X上發文稱，經濟衰退的起點往往事後才能看清。他認為，判定美國經濟衰退何時開始和結束的官方機構是美國全國經濟研究所。根據該研究所定義，經濟衰退指“經濟活動顯著下降，波及整個經濟體，且持續數月以上”，納入考察的指標包括個人收入、就業、消費者支出、銷售和工業生產數據等。



贊迪說，就業數據是最重要的單一數據，而這一數據自5月以來幾乎停滯不前。



美國勞工部8月1日公布的非農業部門就業數據顯著弱於市場預期。7月美國失業率環比升高0.1個百分點至4.2%，當月非農業部門新增就業崗位7.3萬，低於市場預期的11萬。同時，美國5月和6月非農業部門新增就業崗位數量從此前公布的14.4萬和14.7萬分別大幅下調至1.9萬和1.4萬，顯示美國就業市場明顯降溫。



美國總統特朗普隨後指責美國就業數據遭人為操控，並以此理由解雇時任勞工統計局局長埃麗卡·麥肯塔弗。



贊迪說，“7月，超過53%的行業正在裁員，僅醫療保健業的就業崗位在顯著增加”。



美國摩根大通銀行經濟分析師在上周發布的研報中寫道，就業數據顯示，私營部門過去三個月的招聘人數減少至平均5.2萬，除醫療和教育以外，其他行業招聘停滯。“我們一直強調，如此大幅度的勞動力需求下滑是經濟衰退的預警信號。”