文化場所創新服務模式　點亮暑期生活

衡水創新服務模式，通過豐富的活動與貼心的舉措，為夏天增加更多文化趣味（圖片來源：新華社） 中評社北京8月12日電／據新華社報導，今年暑期，河北省衡水市統籌聯動全市130多家文化場所，推出書畫展覽、非遺體驗、親子閱讀等多類別文化活動，讓群眾享受到更豐富、更便捷的文化生活。