網評：台獨狂言揭示大罷免若得逞將是災難

中評社北京8月12日電／網評：獨派狂言揭示大罷免若得逞將是災難



來源：大公報 作者：朱穗怡



“台獨”頑固分子、聯電前董事長曹興誠最近在台中罷團造勢活動中叫囂“可惜這次‘立法院’多數（席位）沒拿回來，否則第一件事就是要宣布統一是違法的言論……反‘台獨’也是反對台灣人主權的一種違法言論。”聽了這番狂妄的言論，不少台灣民眾應會慶幸首輪“大罷免”民進黨當局一敗塗地，否則難以想像這幫民進黨政客會囂張成什麼樣子，也印證了外界的憂慮：如果民進黨“大罷免”成功，掌控立法權，勢必會通過更多推動“台獨”的法案，進一步升高台海局勢，把台灣推向戰爭的邊緣。



曹興誠圖謀禁止在島內發表涉及兩岸統一的言論，不禁讓人想起早年台灣地區禁止宣揚“台獨”主張及進行相關活動。上世紀五六十年代，國民黨政府大力打擊“台獨”活動，破獲了多起案件，使得島內“台獨”勢力難以集結，始終不能形成氣候。1964年，台灣大學有學者炮製《台灣人民自救宣言》，被國民黨政府逮捕判刑，刑滿釋放後逃出台灣、前往美國。可見，當時在台灣“台獨”分子如過街老鼠般毫無立足之地。然而，李登輝上台後，與“台獨”勢力相互勾結與利用，使得島內“台獨”勢力在上世紀九十年代開始惡性膨脹。尤其1992年5月，台灣地區立法機構通過“刑法100條”修正案，“台獨”勢力獲得言論與結社“自由”，大部分在押的“台獨”首要分子陸續獲釋，從此打開了“潘多拉魔盒”。“台獨”分子自此可以在島內大張旗鼓地宣揚“台獨”主張、進行“台獨”活動。



2000年民進黨陳水扁上台，宣稱兩岸是“一邊一國”，終止“國統會”運作和廢除“國統綱領”，摧毀了台灣方面推動兩岸統一的機制。陳水扁政府還在教育領域推行“台獨”教材，在社會領域大搞“去蔣化”、“去中國化”。2008年5月，國民黨馬英九執政，堅持“九二共識”，推動兩岸交流，島內社會的“台獨”氛圍得以減弱。可惜好景不常，2016年5月民進黨再次上台執政至今，過去8年的蔡英文政府和現在的賴清德當局加大推動“台獨”的步伐，尤其賴當局在推動“法理台獨”方面動作不斷，早前以台灣居民張立齊曾申請大陸定居證為由撤銷了其台灣身份證，最近又以桃園一位裡長沒有提供放棄大陸“國籍”的證明為由撤銷其裡長公職，還準備修法規定如果大陸居民申請移居台灣必須放棄大陸護照。賴當局這一系列行徑就是要在“法理”上嚴格“區分”大陸和台灣，即不允許同時擁有兩地的身份，不允許擁有所謂“雙重國籍”，換言之，就是在法規上把兩岸視為“兩個國家”。這也是賴當局掀起“大罷免”的原因之一。倘若“大罷免”得逞，民進黨成為立法機構第一大黨，擺脫了國民黨等在野黨的監督和約束，則可更肆無忌憚地通過更多阻撓兩岸交流、推動“法理台獨”的法案，屆時台海情勢之惡劣可想而知。