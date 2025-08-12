【
廣西融水：秋染苗山“豐”景美
http://www.CRNTT.com
2025-08-12 13:08:04
廣西融水秋染苗山“豐”景色圖（圖片來源：人民網）
中評社北京8月12日電／據人民網報導，立秋時節，地處苗山深處的廣西融水苗族自治縣苗寨裡的水稻陸續成熟，黃綠相間的梯田與古老的吊腳樓、翠綠的青山、繚繞的晨霧及藍天白雲相映成景，構成一幅和美鄉村“豐”景畫。
