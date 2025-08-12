中評社北京8月12日電／網評：破除“內卷式”競爭對香港帶來的機遇



來源：大公報 作者：陸文英



今年是“十四五”規劃的收官之年，也是“十五五”規劃制定之年。自7月份以來，中央和國家有關部門接連召開有關經濟發展的重要會議，其中一個重點是加快推動整治“內卷式”競爭問題。



中央部門一再發布連串政策舉措，聚焦解決統一市場基礎制度、基礎設施、政府行為尺度等五大領域，旨在破除區域壁壘，深化要素資源市場化配置，夯實內循環主體地位。凡此種種無不彰顯今年下半年是構建中國經濟發展新格局的一個關鍵節點。



所謂“內卷式”競爭，是指違反經濟運作規律，低質量、同質化的過度無序競爭。主要表現為在同一領域內過度競爭、資源消耗大但效益提升有限的現象。“內卷式”競爭多集中在產能過剩、同質化嚴重或政策敏感的行業，如光伏、新能源汽車、鋼鐵、水泥，以及流量紅利消退等不同領域，甚至金融科技、家電製造、教培、外賣等行業皆存在不同程度的“內卷式”競爭。例如光伏行業是典型的“內卷式”競爭的重災區，主要表現為產能嚴重過剩和價格惡性競爭。2024年各環節年產能均超1100吉瓦，但全球年需求僅約600吉瓦，產能利用率持續走低。在供需失衡的情況下，全產業鏈價格暴跌，甚至跌破成本線，多數企業陷入越賣越虧的惡性循環，2024年光伏A股上市公司虧損總額超600億元。



擴內需政策初見成效



“內卷式”競爭已成為制約我國經濟高質量發展的桎梏瓶頸，中央正採取“法律規範＋行政監管＋行業自律＋國際協作”的綜合治理體系。多管齊下逐步破解“內卷式”競爭造成的困境。尤其是通過建構全國統一大市場，全面擴大內需戰略的實施，更加注重供需協同發力，既做大市場空間，也提高供給質量，從而形成更高水平動態平衡，事實上已成為當前再振經濟政策重點。