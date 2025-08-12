從獨幕劇《家書》感悟紅色文化的力量

劉伯堅家書（部分）（圖片來源：人民網） 中評社北京8月12日電／據人民網報導，“劉伯堅烈士在獄中寫下的‘生是為中國，死是為中國’，不是一句口號，而是用生命刻下的信仰。”走出四川省巴中市平昌縣融媒體中心演播大廳，平昌中學高二學生李菲菲熱淚盈眶。她告訴記者，就在幾分鐘前，自己剛剛看了獨幕劇《家書》。



“爹，兒何嘗不想守在您身邊？可眼下國難當頭，兒是共產黨員，不能退啊！”這部獨幕劇以“時空對話”的形式，讓觀眾沉浸式感受90年前劉伯堅的赤子之心。



劇中劉伯堅與父親隔空對談的場景，讓台下72歲的老黨員李學明格外動容。“我爺爺也是老黨員，當年他參軍時留下的家書，和劇裡寫的很像——舍小家，是為了千萬家。”特意帶著孫子來看演出的李學明感慨，“現在的孩子不愁吃穿，更得知道這好日子是怎麼來的。”



近年來，平昌縣深入挖掘本地紅色文化資源，創編了獨幕劇《家書》。《家書》取材於劉伯堅被捕後在獄中寫給家人的3封書信，通過主人公與父親、妻子對話的方式，生動展現劉伯堅的家國情懷。“這就是紅色文化的力量——它從歷史中走來，總能震撼當下人的心靈。”《家書》導演陳梅說。



2024年，平昌縣文化館對《家書》進行了改編。“我們把案頭搬到了劉伯堅紀念館，認真研究史料與實物，用心揣摩烈士的心境。”《家書》創作團隊逐字逐句誦讀劉伯堅的3封家書，從“生是為中國，死是為中國”的鏗鏘誓言中，從“諸兒要繼續我的志向，為中國民族的解放努力流血，繼續我未完成的光榮事業”的臨終囑托中，更從“我為中國革命沒有一文錢的私產”的質朴話語中，感悟劉伯堅從青年求學、投身革命到慷慨就義的心路歷程。



此次改編特別加入了講解員角色，講解員以劉伯堅紀念館展陳為背景，通過有針對性的解說，更全面地展現劉伯堅烈士的信仰之光。



“比如在介紹獄中生活場景時，講解員會說，‘即使身處困境，他也從未因個人利益而動搖，始終秉持著共產黨人的廉潔操守’。”在陳梅看來，這種“時空對話”沒有停留在家庭維度，而是延伸至對革命信仰的深層詮釋，能讓觀眾深刻感受到劉伯堅烈士對革命的忠誠和清廉作風。