中評社北京8月12日電／網評：港深共繪夏季經濟“雙城記”火熱圖景



來源：大公報 作者：宇文（智庫研究員）



今年夏季，香港與深圳共繪雙城夏日經濟盛景。從香港啟德體育園的國際盛事到深圳的夜市燈火；從跨城追星潮到跨境文旅新業態，香港“盛事經濟”與深圳“夜經濟”的深度融合，不僅是兩城消費市場的狂歡，更是港深互動發展、雙向奔赴的生動寫照。



香港的“盛事經濟”以國際級活動為支點，撬動跨城消費的流量效應。啟德體育園自2025年3月啟用後，迅速成為全球矚目的文化體育地標。截至6月中，世界桌球大獎賽、香港國際七人橄欖球賽、五月天香港演唱會等國際體育活動和大型演唱會，累計吸引超過59萬人次入場，其中超半數觀眾來自內地及海外，這些盛事不僅直接帶來34億港元的消費額，更通過“消費外溢”效應帶動深圳的夜間經濟。



深圳的“夜經濟”早已超越單純的購物模式，成為吸引港人北上消費的核心引擎。數據顯示，2025年上半年深圳夜間消費指數位列全國第三，同比翻倍增長，其中24%的夜間消費人群來自香港，同比擴大6個百分點，且18歲至35歲的年輕港人占比超七成。這一趨勢背後，是生活方式的趨同與需求的升級。深圳通過打造“放鬆、文化、社交”為主題的夜間消費場景，從鹽田社區夜市文化街區到福田不同商場推出各種針對港人的消費優惠，不僅滿足了港人對高性價比商品的追求，更通過多元化的體驗場景（如夜游、夜娛、夜市）吸引他們停留更長時間、釋放更多消費潛力，例如深圳寶安區樂翻夜市，通過AI科技賦能，將流動攤販轉化為規範經營的夜市經濟樣本，這種“煙火氣”與“科技範”的結合，既保留了城市的生活溫度，又為夜經濟注入了可持續發展的動能。