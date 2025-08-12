美媒：近九成美國人為食品成本發愁

貿易戰的反噬。（圖片來源：中國日報） 中評社北京8月12日電／據中國日報報導，美聯社－NORC公共事務研究中心上周發布的民調顯示，近九成美國人對食品成本感到壓力重重。53%的受訪者稱食品雜貨成本是“主要”壓力來源，33%的人表示是“次要”壓力來源，僅14%的人不認為這是壓力來源。



《福布斯》雜誌網站的報導稱，當初特朗普政府在大選期間喊出的降低食品價格承諾，如今不但沒有變為現實，食品價格反而持續攀升。從2024年6月到2025年6月，美國勞工統計局追蹤的所有類別食品雜貨價格都變得更貴，單是雞蛋價格的漲幅就達到了27.3%。



美國消費者密切關注商品價格，食品雜貨賬單更影響著他們對經濟的整體看法。除了雞蛋、牛肉等商品由於供應變化或天氣影響而出現價格加速上漲之外，特朗普政府的關稅政策也正在影響進口水果、罐頭食品、咖啡等諸多商品的價格。近幾個月來，貿易政策使美國消費者信心出現動搖。



密歇根州立大學食品經濟學家大衛·奧爾特加分析指出，“由於政府的關稅和貿易政策，當前充滿了巨大的價格不確定性”。他表示，民調結果反映出特朗普政府在食品雜貨價格方面的承諾未予兌現，同時也體現出了美國消費者對經濟走向的不確定。



美國有線電視新聞網（CNN）援引經濟學家的分析稱，隨著庫存耗盡以及企業愈發感受到關稅的刺痛，通脹加速只是時間問題。美國人口普查局的報告也顯示，由於關稅提高，6月份美國企業的進口量大幅下滑，購買外國商品的成本自然隨之增加。