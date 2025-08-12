【
大
中
小
】 【
打 印
】
澤連斯基與莫迪電話討論雙邊合作和外交局勢
http://www.CRNTT.com
2025-08-12 12:45:42
中評社北京8月12日電／據新華網報導，烏克蘭總統澤連斯基11日在社交媒體發文說，他當天與印度總理莫迪通電話，討論了烏印雙邊合作和外交局勢。
澤連斯基說，印度支持烏克蘭的和平努力並贊同“所有事關烏克蘭的決定都必須有烏方參與，其他方式不會帶來結果”的立場。
莫迪當天在社交媒體發文說，他在通話中表達了印方關於盡快和平解決俄烏衝突的一貫立場，印度將進一步加強與烏克蘭的關係。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
白宮或讓澤連斯基“旁聽”美俄首腦會
(2025-08-11 18:30:29)
澤連斯基與英法等國領導人通話協調立場
(2025-08-10 19:06:05)
澤連斯基：烏美保持全天候、多層次接觸
(2025-08-10 10:23:55)
澤連斯基同歐洲多國領導人通話討論烏局勢
(2025-08-09 12:40:20)
特朗普：美俄會晤前普京不必見澤連斯基
(2025-08-08 11:03:44)
印或被征25%關稅 在野黨轟莫迪外交失敗
(2025-08-01 12:16:56)
澤連斯基要求為下一輪烏俄談判組建新團隊
(2025-07-23 13:11:23)
澤連斯基：烏方向俄方提議下周舉行第三輪談判
(2025-07-20 09:34:17)
澤連斯基：與馬克龍討論導彈軍援及戰機培訓
(2025-07-19 11:42:36)
澤連斯基提議前總理什梅加爾擔任烏國防部長
(2025-07-17 12:59:22)