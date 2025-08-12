澤連斯基與莫迪電話討論雙邊合作和外交局勢

中評社北京8月12日電／據新華網報導，烏克蘭總統澤連斯基11日在社交媒體發文說，他當天與印度總理莫迪通電話，討論了烏印雙邊合作和外交局勢。



澤連斯基說，印度支持烏克蘭的和平努力並贊同“所有事關烏克蘭的決定都必須有烏方參與，其他方式不會帶來結果”的立場。



莫迪當天在社交媒體發文說，他在通話中表達了印方關於盡快和平解決俄烏衝突的一貫立場，印度將進一步加強與烏克蘭的關係。