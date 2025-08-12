【
大
中
小
】 【
打 印
】
幾內亞比紹新內閣宣誓就職
http://www.CRNTT.com
2025-08-12 12:43:40
中評社北京8月12日電／據新華網報導，幾內亞比紹新一屆內閣成員11日在首都比紹的總統府宣誓就職。幾內亞比紹總統恩巴洛主持就職儀式。
新一屆內閣由總理布賴馬·卡馬拉領導，包括26名部長和11名國務秘書。
恩巴洛在就職儀式上呼籲新政府團結協作，並為定於11月23日舉行的總統和國民議會選舉做好準備。卡馬拉在致辭中承諾打擊腐敗和有組織犯罪，確保按期舉行選舉。
恩巴洛7日簽署總統令，解除總理魯伊·杜阿爾特·德巴羅斯職務，並任命卡馬拉為新總理。卡馬拉已於8日在總統府宣誓就職。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
幾內亞比紹總統任命新總理
(2025-08-08 12:49:16)
中國援幾比農技專家組開展農業技術培訓
(2025-06-06 13:19:20)
幾內亞比紹與中國合作“勢頭強勁”
(2025-02-03 13:08:15)
駐幾內亞比紹大使會見聯合國新駐幾比協調員
(2024-08-11 17:55:43)
新華社訪幾內亞比紹進出口協會主席賈曼卡
(2024-07-15 10:59:10)
李強會見幾內亞比紹總統恩巴洛
(2024-07-11 12:56:49)
中國和幾內亞比紹建立戰略夥伴關係聯合聲明
(2024-07-11 12:55:57)
中國援幾內亞比紹醫療隊守護當地民眾健康
(2024-07-11 12:46:25)
外交部介紹幾內亞比紹總統訪華有關安排
(2024-07-09 13:20:32)
駐幾內亞比紹大使會見中國水產有限公司一行
(2023-03-20 18:56:14)