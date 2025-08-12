幾內亞比紹新內閣宣誓就職

中評社北京8月12日電／據新華網報導，幾內亞比紹新一屆內閣成員11日在首都比紹的總統府宣誓就職。幾內亞比紹總統恩巴洛主持就職儀式。



新一屆內閣由總理布賴馬·卡馬拉領導，包括26名部長和11名國務秘書。



恩巴洛在就職儀式上呼籲新政府團結協作，並為定於11月23日舉行的總統和國民議會選舉做好準備。卡馬拉在致辭中承諾打擊腐敗和有組織犯罪，確保按期舉行選舉。



恩巴洛7日簽署總統令，解除總理魯伊·杜阿爾特·德巴羅斯職務，並任命卡馬拉為新總理。卡馬拉已於8日在總統府宣誓就職。