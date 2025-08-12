美國首都治安失控　淪黨爭工具

中評社北京8月12日電／據大公報報導，美國首都華盛頓特區的治安問題，再次成為政治焦點。總統特朗普在當地時間11日公布針對首都的新治安計劃，更要求華盛頓特區的流浪漢必須“立即搬走”。特朗普11日下令聯邦機構接管華盛頓特區警察局，並向首都部署國民警衛隊隊員。分析認為，特朗普再次上台以來多次批評首都治安不佳，而該區作為民主黨穩固票倉，治安問題實際已淪為黨爭工具。



特朗普重返白宮以來，一再抱怨華盛頓特區的暴力犯罪和流浪漢問題，多次主張聯邦政府全面介入管理。前政府效率部（DOGE）一名19歲的前雇員3日在華盛頓街頭遭毆打，特朗普隨後發布受害者滿臉是血的照片，質疑華盛頓治安“已失控”，要讓“聯邦政府接管首都”。白宮副幕僚長米勒則稱，華盛頓特區“比（伊拉克首都）巴格達更暴力”，是“世界上最危險的地方”之一。



特朗普11日當天在白宮宣布一系列治安措施，讓華盛頓“比以往更安全”。他援引華盛頓特區《地方自治法》第740款，宣布首都進入“公共緊急狀態”，下令華盛頓特區警察局交由聯邦直接控制，並準備部署國民警衛隊進駐。他10日在社交媒體寫道：“流浪漢必須立即搬出去。我們會給你住宿的地方，但離首都很遠。罪犯們不必搬出去，我們會把你們關進你們該待的監獄。”他稱不會再當“好好先生”，“我們要奪回首都”。



FBI協助巡邏 維持治安



據悉，白宮已下令美國特勤局、聯邦調查局（FBI）和聯邦法警局等機構的聯邦探員進駐華盛頓，維持治安。截至9日晚，當局已在全市部署450名聯邦執法人員。聯邦執法人員在周末處理的案件多為無證持槍和無證駕駛等輕罪。



FBI的華盛頓分部將派遣120名探員執行夜間巡邏任務，以協助地方執法部門打擊車輛搶劫等暴力犯罪。但《華盛頓郵報》報導稱，FBI的探員為此士氣低落，因為他們根本沒有交通臨檢與街頭盤查的相關知識或訓練，還要擔憂被當局裁員。



美媒11日報導，美國防部官員表示，美軍正準備啟動華盛頓特區的國民衛隊，作為打擊該市街頭犯罪的一部分。與各州州長不同，華盛頓特區的市長對國民衛隊沒有控制權，這給了白宮很大的回旋餘地。路透社報導，這些國民衛隊士兵可能不會有逮捕權。國防部官員表示，他們會支援執法人員，或協助執行巡邏職務。