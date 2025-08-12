英偉達對華銷售芯片　美政府抽成15%

中評社北京8月12日電／據大公報報導，知情人士透露，美國芯片企業英偉達（Nvidia）和AMD已與特朗普政府達成一向史無前例的協議，兩家公司同意將在中國芯片銷售收入15%上繳至美國政府，以換取當局發放出口許可證。



美國官員透露，兩家芯片製造商獲得對華芯片出口許可證的前提，就是必須滿足上述財務條件。美國官員透露，英偉達同意將其H20芯片在華銷售收入的15%分給美國政府，AMD也將按同樣比例上繳其MI308芯片在華銷售收入。知情人士稱，特朗普政府尚未決定如何使用這筆資金。AMD並未回應相關報導，英偉達回應稱“我們遵守美國政府為我們參與全球市場制定的規則”。



據悉，在英偉達CEO黃仁勛與特朗普會面兩天後，美國商務部已於8日開始發放英偉達H20芯片出口許可證。知情人士還透露，AMD也同樣獲得了對華芯片出口許可證。



專家表示，這種交換條件前所未有，但此安排顯然符合特朗普政府的一貫模式，即要求企業採取特定舉措，例如在美國投資，以換取關稅豁免，從而達到“為美國帶來就業機會和財政收入”的目的。伯恩斯坦分析師估計，基於英偉達此前的業績指引，該公司2025年預計向中國銷售約150萬片H20芯片，收入為230億美元（約1794億港元）。這意味著英偉達可能需要向特朗普政府支付超過30億美元（約269億港元）。



另外，英特爾CEO陳立武日前遭特朗普點名要求立即辭職後，《華爾街日報》10日援引知情人士報導稱，陳立武將於11日前往白宮，希望爭取特朗普的認可。