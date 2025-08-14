社評：香港發展穩定幣有其獨特賽道

中評社香港8月14日電（評論員 陳倩羚）當前金融科技圈的弄潮兒，非穩定幣莫屬。近期，美國特朗普政府一改過往對虛擬資產的保守取態，正式出台穩定幣的相關法案，希望能在這一領域搶佔高地。香港也緊跟這股浪潮，但不同於美國全面鬆綁的開放政策，香港對待Web3.0時代的新事物雖也展現出頗高的寬容度，但始終把堅守合規的傳統金融價值放在首位。我們認為，正是這種寬嚴結合的政策定位，再加上香港天然的“背靠祖國、聯通海外”的獨特優勢，香港能在激烈競爭的穩定幣賽場上闖出一條新路。



5月21日，香港通過了《穩定幣條例草案》，較美國的《天才法案》（《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》）更早一步，該穩定幣條例已在8月1日正式生效，金管局開始接受穩定幣發行商的牌照申請，預計明年初將發出首批牌照。而截至今年7月下旬，已有數十家機構接觸金管局，或有意申請穩定幣牌照，或正在初步探路階段，足見市場十分憧憬穩定幣未來在港的發展前景。



不過，儘管受到市場的熱烈追捧，但仍有部分輿論憂慮，相對於美國在特朗普時代下全面擁抱虛擬資產的開放態度，特區政府對於穩定幣所抱持的取態明顯更加嚴謹審慎，這會否令更多Web3.0企業選擇在美國而非香港開展穩定幣業務？此外，當前的穩定幣市場已被USDT、USDC等美元穩定幣佔據絕大多數份額，香港本土的穩定幣又能如何作為後起之秀與前者進行競爭？

