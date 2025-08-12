7月份中國電商物流指數再創年內新高（圖源：新華社） 中評社北京8月12日電／據央視新聞報導，今天（12日），中國物流與採購聯合會公布7月份中國電商物流指數。在促消費政策的支持下，電商物流持續活躍，指數再創年內新高。



7月份中國電商物流指數為112.0點，比上月回升0.2點，再創年內新高。



中國物流與採購聯合會副會長何輝表示，7月份電商物流指數可以看出淡季不淡，出現了再創新高的好跡象。隨著業務量的回升，電商物流的實載率指數也在回升，物流的成本在下降。