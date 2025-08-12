【
大
中
小
】 【
打 印
】
7月份中國電商物流指數再創年內新高
http://www.CRNTT.com
2025-08-12 13:02:56
7月份中國電商物流指數再創年內新高（圖源：新華社）
中評社北京8月12日電／據央視新聞報導，今天（12日），中國物流與採購聯合會公布7月份中國電商物流指數。在促消費政策的支持下，電商物流持續活躍，指數再創年內新高。
7月份中國電商物流指數為112.0點，比上月回升0.2點，再創年內新高。
中國物流與採購聯合會副會長何輝表示，7月份電商物流指數可以看出淡季不淡，出現了再創新高的好跡象。隨著業務量的回升，電商物流的實載率指數也在回升，物流的成本在下降。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
多地開展國際消費中心城市建設
(2025-08-11 18:04:21)
人均收入提升 中國新消費崛起
(2025-08-11 11:36:37)
貿發局公布拓展內地電商零售市場調查報告
(2025-08-08 01:04:33)
“票根經濟”串聯起多元消費場景
(2025-08-06 11:56:36)
夏夜消費正當時
(2025-08-05 18:03:58)
一塊智能手表折射消費新變化
(2025-08-05 10:36:27)
網評：擴大文旅消費要下綉花功夫
(2025-08-04 12:22:20)
國潮澎湃，文化自信點亮消費新力量
(2025-08-04 12:18:08)
第四批消費品以舊換新資金將於10月下達
(2025-08-01 15:30:58)
多地出招催“熱”暑期消費市場
(2025-07-31 23:23:15)