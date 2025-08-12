美財長：正在物色鮑威爾繼任人選

中評社北京8月12日電／據大公報報導，當地時間8月10日，美國財政部長貝森特透露，他正牽頭物色美聯儲主席鮑威爾的繼任人選。當被問及美國總統特朗普要求美聯儲加快減息的問題時，貝森特表示，雖然特朗普發表了自己的觀點，但“美聯儲是獨立的”。



貝森特表示，新任美聯儲主席應具備審視整個機構的能力，贏得市場信任、能分析複雜經濟數據，並注重前瞻性思維而非依賴歷史數據。



有消息稱，特朗普最快會在秋天宣布新任美聯儲主席的人選。據路透社報導，目前美聯儲主席候選人名單已擴大，聖路易斯聯儲銀行前行長布拉德以及曾擔任小布什經濟顧問的薩默林。亦有報導稱，目前已有約10人競選美聯儲主席之位。包括白宮經濟顧問哈塞特、聯儲局理事沃勒，以及聯儲局前理事沃爾什等人。特朗普表示，貝森特已表態不願出任美聯儲主席。



鮑威爾的任期於2026年5月結束，美國總統通常會在現任美聯儲主席任期最後幾個月，宣布下一任提名人選。特朗普重返白宮之後，多次敦促美聯儲進一步減息，認為美聯儲在減息問題上過於“政治化”，並批評鮑威爾是“太遲先生”。特朗普近期批評美聯儲總部翻新項目嚴重超支，呼籲鮑威爾自行提前辭職。鮑威爾不為所動，重申美聯儲仍在觀察美國關稅帶來的影響，而後再進一步決策。