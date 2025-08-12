歐洲領導人擬在美俄首腦會晤前與特朗普會商

中評社北京8月12日電／據新華網報導，德國政府11日發布的消息顯示，美俄首腦本周會晤前，德法英等歐洲國家、北約和歐盟的領導人以及烏克蘭總統澤連斯基13日擬同美國總統特朗普舉行視頻會議。



德國政府發言人斯特凡·科內柳斯在一份聲明中說，德國總理默茨擬邀請特朗普、澤連斯基、北約秘書長呂特、歐盟委員會主席馮德萊恩及法國總統馬克龍、英國首相斯塔默等歐洲國家領導人參加這場會議，討論烏克蘭局勢。



據歐洲新聞電視台報導，德法英領導人將主持這場緊急會議。預計意大利、波蘭、芬蘭領導人和歐洲理事會主席科斯塔也將參會。科內柳斯說，會議將重點討論進一步對俄施壓、俄烏和平談判及相關領土和安全議題。



科內柳斯說，與會歐洲國家、歐盟領導人和澤連斯基13日還將先行舉行一場視頻會議，協調立場。上述歐洲國家領導人和馮德萊恩9日在一份聯合聲明中呼籲，任何有關烏克蘭危機的外交解決方案都必須保護歐洲和烏克蘭的重大安全利益。



歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯11日在歐盟外交部長緊急線上會議後稱，歐盟將制定第19輪對俄制裁一攬子措施，為烏克蘭提供更多軍事支持，並加大對烏克蘭預算需求和加入歐盟進程的支持。



匈牙利外交部長西雅爾多11日在社交媒體上發文說，他當天與俄羅斯第一副總理曼圖羅夫通電話，對美俄首腦會晤15日將在美國阿拉斯加州舉行表示歡迎。西雅爾多說，化解俄烏衝突必須在談判桌上解決。但歐盟內部的“主戰政客”試圖破壞“通往和平之路”並阻撓這場峰會取得成果，匈牙利將盡全力阻止這一企圖。