北水南下大增　港股活力強勁

7月22日的港股主板成交為2660億港元，當中約1628億港元為港股通的交易，占比達61%。（圖源：大公報） 中評社北京8月12日電／據大公報報導，北水南下投資港股金額迭創新高，今年來淨買入的金額已超過去年全年，港股通成交額占港股整體成交額的比重一度超逾六成，北水流向成為港股市場重要的主導力量，並持續注入強勁活力與動力。隨著內地行業龍頭企業陸續在港上市，港股將迎來更大規模北水。



今年來港股表現令人振奮，恒生指數累積升幅約24%，對比MSCI環球股市指數11%的升幅，可說是跑贏一大截，反映出全球資金流向中國，中資股成為炙手可熱的投資對象，同時也展現投資者對香港以至內地經濟前景充滿信心，身體力行增加押注。



事實上，美歐日等多個發達國，同時面對財赤債務問題，長期債息升至近20年新高，令融資成本持續高企，當地股市好極有限，因而國際資金普遍繼續增配中資股，支持港股在全球表現標青。



淨流入按年倍升 占總成交1／4



除了受益全球增配中國金融資產之外，在內地銀行存款利率走低及市場互聯互通渠道不斷優化、擴容之下，內地投資者對港股市場的投資意欲顯著提升，今年上半年內地投資者透過港股通淨買入7300億港元，較去年同期的3700多億港元，大增近一倍。事實上，今年上半年內地與香港股市互聯互通的南向日均交易額同比大增1.3倍，占港股成交額比重上升至23.1%。這些大規模北水，不單止是來自內地小股民，還包括港股ETF、私募基金、QFII（境內合資格投資者）、保險資金及社保資金等長線投資者，為港股市場提供強勁活力與動力。



期待中概股回流 資金勢湧入



值得留意的是，北水資金流向，已左右著港股市走勢。事實是北水占港股成交額比重正在顯著上升，個別交易日占比不止兩、三成，甚至越逾五成水平。例如今年7月22日，市場大炒雅魯藏布江水電概念股，北水大舉透過南下買港股，當天港股通交易額1600多億港元，占主板市場全日2660億港元成交額的61%，可知道北水南下買港股規模不容低估。