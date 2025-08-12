】 【打 印】 
特朗普稱不會對進口黃金徵收關稅
　　中評社北京8月12日電／據新華網報導，美國總統特朗普11日下午在社交媒體上發文稱，黃金將不會被徵收關稅。

　　受這一消息影響，紐約商品交易所黃金期貨價格當天出現超過2%的跌幅。

　　由於市場推測美國海關與邊境保護局將對進口的1公斤和100盎司金條徵收關稅，對黃金期貨交割可能受到影響的擔憂刺激黃金期貨價格在日前顯著上漲並創下歷史新高。

　　根據特朗普簽署的行政令，美國從7日開始對從瑞士進口的產品徵收39%的關稅，而瑞士擁有的大量黃金儲備在保障國際黃金期貨市場交割方面發揮重要作用。

