【
大
中
小
】 【
打 印
】
特朗普稱不會對進口黃金徵收關稅
http://www.CRNTT.com
2025-08-12 12:50:59
中評社北京8月12日電／據新華網報導，美國總統特朗普11日下午在社交媒體上發文稱，黃金將不會被徵收關稅。
受這一消息影響，紐約商品交易所黃金期貨價格當天出現超過2%的跌幅。
由於市場推測美國海關與邊境保護局將對進口的1公斤和100盎司金條徵收關稅，對黃金期貨交割可能受到影響的擔憂刺激黃金期貨價格在日前顯著上漲並創下歷史新高。
根據特朗普簽署的行政令，美國從7日開始對從瑞士進口的產品徵收39%的關稅，而瑞士擁有的大量黃金儲備在保障國際黃金期貨市場交割方面發揮重要作用。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
特朗普：正部署警衛隊協助加強華盛頓治安
(2025-08-12 12:48:30)
特朗普：英偉達上繳對華H20晶片收入15%
(2025-08-12 12:20:58)
中美聯合聲明再暫停實施相互24％關稅90日
(2025-08-12 12:08:40)
李易修：賴無法接觸特朗普核心 只能搞內鬥
(2025-08-12 01:00:31)
爭取美降低關稅 黃奎博：綠只會一讓再讓
(2025-08-12 00:54:07)
楊世光：關稅問題會讓台灣陳年隱患一次引爆
(2025-08-12 00:35:30)
面對美國關稅大棒，日印領導人發聲
(2025-08-11 18:35:10)
特朗普再批華盛頓治安背後有何考量？
(2025-08-11 18:28:53)
陳玉珍：美國予取予求 台灣為何要配合？
(2025-08-11 14:24:51)