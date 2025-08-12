秘魯南部兩起交通事故致13死67傷

中評社北京8月12日電／據新華網報導，秘魯南部普諾省和庫斯科省連續兩日發生的兩起交通事故造成至少13人死亡、67人受傷。



據秘魯安第斯通訊社報導，當地時間11日上午，一輛客車在庫斯科省內路段行駛過程中發生側翻，造成至少3人死亡、30人受傷。此前，10日晚，一輛客車行駛至普諾省桑迪亞地區時衝出道路，墜入伊南巴裡河，造成至少10人死亡、37人受傷。



目前，傷者已被送往當地醫療機構救治，兩起事故的原因仍在調查中。由於路況、車況較差，以及司機無照駕駛和酒後駕車等原因，秘魯交通事故多發。