【
大
中
小
】 【
打 印
】
秘魯南部兩起交通事故致13死67傷
http://www.CRNTT.com
2025-08-12 12:41:03
中評社北京8月12日電／據新華網報導，秘魯南部普諾省和庫斯科省連續兩日發生的兩起交通事故造成至少13人死亡、67人受傷。
據秘魯安第斯通訊社報導，當地時間11日上午，一輛客車在庫斯科省內路段行駛過程中發生側翻，造成至少3人死亡、30人受傷。此前，10日晚，一輛客車行駛至普諾省桑迪亞地區時衝出道路，墜入伊南巴裡河，造成至少10人死亡、37人受傷。
目前，傷者已被送往當地醫療機構救治，兩起事故的原因仍在調查中。由於路況、車況較差，以及司機無照駕駛和酒後駕車等原因，秘魯交通事故多發。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
中國出版界代表團亮相利馬國際書展
(2025-08-07 14:57:41)
秘魯宣布在發生礦工遇害事件地區實施宵禁
(2025-05-06 11:49:46)
中共代表團訪問秘魯
(2025-03-19 10:07:21)
打擊暴力犯罪 秘魯首都及鄰省進入緊急狀態
(2025-03-18 15:31:44)
秘魯政府宣布首都與卡亞俄省進入緊急狀態
(2025-03-18 09:44:49)
中遠海運在秘魯舉辦錢凱港及服務推介會
(2025-03-13 17:35:24)
秘魯購物中心屋頂坍塌事故死亡人數升至8人
(2025-02-23 14:33:26)
秘魯一建築屋頂坍塌致至少3死70傷
(2025-02-22 15:38:09)
秘魯總統考察中企承建的學校
(2025-02-14 12:15:50)
秘魯推動可再生能源發展
(2025-02-05 12:59:31)