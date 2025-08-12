中國駐美大使：中美要演繹大國相處時代交響

中評社北京8月12日電／據新華社報導，中國駐美國大使謝鋒10日在華盛頓“獲獎者經典圈”鋼琴音樂會上表示，中美要以兩國元首通話共識為指揮棒，以相互尊重、和平共處、合作共贏為主旋律，共同演繹兩個大國正確相處的時代交響。



當天，華盛頓國際鋼琴藝術理事會“獲獎者經典圈”鋼琴音樂會在中國駐美大使館舉辦，謝鋒受邀擔任本屆“獲獎者經典圈”榮譽主席並發表致辭。



謝鋒說，面對變亂交織的國際形勢，世界各國比以往任何時候都更需要團結合作，以寬廣胸襟超越隔閡衝突，以博大情懷關照人類命運。作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，中美責無旁貸，應該本著對歷史、對人民、對世界負責的態度，共同為世界和平擔當、為團結友好盡力。中美和平共處是理所應當，平等尊重是交往前提，對話合作是唯一正解。



謝鋒表示，習近平主席提出全球文明倡議，重視文明傳承和創新，加強國際人文交流合作。中方願與各國一道，推動不同文明包容共存、交流互鑒，開創世界各國人文交流、文化交融的新局面。



華盛頓國際鋼琴藝術理事會成立於2001年，面向31歲及以上非職業鋼琴演奏者舉辦年度鋼琴比賽。此次音樂會上，本年度冠軍邁克爾·斯萊文和2018年冠軍汪毅然分別演奏了拉赫瑪尼諾夫《升F小調第一鋼琴協奏曲》和鋼琴協奏曲《黃河》。