“美國優先”把拉美推向對立面

美國“商業內幕”網站報導截圖（圖源：央視新聞） 中評社北京8月12日電／據央視新聞報導，有知情人士日前向《紐約時報》證實，美國總統特朗普已秘密簽署命令，要求五角大樓準備對一系列被美方認定為“恐怖組織”的墨西哥等拉美國家販毒集團使用武力。



報導稱，如果真的動用軍事力量來實施主要由執法部門實施的行動，這將是美國現政府不斷升級的反毒行動中迄今為止“最激進的一步”。



對此，墨西哥外交部隨後發表公告，明確拒絕美國以打擊販毒集團為借口在墨境內進行軍事干預。



公告強調，墨西哥願繼續與美國在反毒等方面保持合作，但兩國合作必須建立在無條件尊重彼此主權的基礎上，遵循相互信任、共擔責任、主權平等、尊重領土完整以及無附屬條件的合作原則。



重新“定性”販毒集團的背後



以墨西哥生產並輸出芬太尼“毒害”美國人為由威脅在必要時“出兵”這個鄰國，並不是美國剛有的主意。



早在2023年3月，美國共和黨參議員林賽·格雷厄姆就宣稱，他準備通過立法將墨西哥販毒集團指定為“外國恐怖組織”，並授權美國軍隊對其進行“直接打擊”，以“釋放美國的憤怒和力量”。



當年5月，美國共和黨參議員約翰·肯尼迪在國會參議院有關邊境危機的聽證會上也公然叫囂說，美國政府可以憑借自身實力優勢讓墨西哥接受“一項不能拒絕的協議”，允許美國出兵“突襲”墨販毒集團。



當年9月，決定參加2024年總統大選的佛羅里達州州長羅恩·德桑蒂斯乾脆在共和黨總統初選首場辯論會上承諾，如果他當選總統，在“上任第一天”就會派遣美國軍隊進入墨西哥打擊販毒集團。