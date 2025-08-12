中國動畫電影开启“後哪吒時代”

《哪吒之魔童鬧海》海報。（圖片來源：制片方） 中評社北京8月12日電／據新華社報導，隨著《哪吒之魔童鬧海》（以下簡稱《哪吒2》）密鑰在6月30日到期，這部摘得全球影史動畫片票房冠軍的作品正式告別院線，但它掀起的動畫熱還在發酵。



據不完全統計，2025年暑期檔有近15部中外動畫電影陸續上映。目前，《羅小黑戰記2》《浪浪山小妖怪》接檔發力，分別突破4億元、6億元票房，躋身三年來暑期檔動畫票房前三。



許多觀點反映，“很多新上映的動畫讓大小觀眾都能找到自己的影子。”而在從業者眼中，曾經轉行的動畫人才開始回流，製作水準不斷提升，衍生品市場持續火熱，這些都為行業發展注入了新的活力。



在當前的動畫熱潮中，國產動畫產業的創作生態、從業環境、工業化程度有何新變化？對於如何打造經得起時間考驗的動畫IP，業內有何新思考？



不再是“小朋友專屬”



1941年，萬氏兄弟創作的中國第一部長篇動畫《鐵扇公主》在上海公映，拉開了我國動畫電影的序幕。此後的國產動畫電影有過輝煌、也有過瓶頸和探索，在親子動畫井噴式發展的那些年，國產動畫也一度被貼上“低幼”的標簽。



中國傳媒大學動畫與數字藝術學院院長王雷對此分析稱，早期動畫IP的來源主要是電視動畫。電視動畫主要面向的觀眾就是兒童，因此衍生出的動畫電影如《喜羊羊與灰太狼》《熊出沒》等也都為親子系列。

