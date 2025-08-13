中評鏡頭：莫臥兒帝國文物來港 輝煌藝術瑰寶

秀珍盒版本的《古蘭經》（中評社 郭至君攝） 中評社香港8月13日電（記者 郭至君）在印度的歷史上，人們無法迴避莫臥兒帝國的存在，這個王朝由中亞之王帖木兒的後裔建立，曾統治印度長達三百多年。作為印度歷史上最後一個封建王朝，莫臥兒帝國對南亞的歷史影響極大，這個王朝在鼎盛時期曾成為當時世界上最強大的國家之一。香港故宮文化博物館今年8月6日起至明年2月23日與英國維多利亞與艾爾伯特博物館首次合辦展覽，全面展示莫臥兒王朝藝術的100逾件珍貴文物，涵蓋繪畫、珠寶、建築構件、兵器、紡織品、陶瓷等，都來自於莫臥兒王朝黃金時代（1526-1857年）的藝術瑰寶，呈現其多元藝術風格與工藝巔峰。



莫臥兒王朝由巴布爾皇帝創立，是一個由穆斯林統治並以波斯語為官方語言的王朝。“莫臥兒”即波斯語中的“蒙古”，因巴布爾是中亞征服者帖木兒和大蒙古國創建者成吉思汗的後裔。香港故宮的本次展覽分為三個單元，包括“新時代的開拓者─阿克巴皇帝（1556-1605年在位）”、“世界珍寶的探索者─賈漢吉爾皇帝（1605-1627年在位）”，以及“人間天堂的營造者─沙賈汗皇帝（1628-1658年在位）”。每個單元將探討莫臥兒王朝不同時期的藝術成就，讓參觀者看到百年間輝煌的藝術與文化發展歷程。在莫臥兒帝國的強盛時代，王室、貴族的飲食、服飾等生活習俗上，都能反映出奢侈之風，參觀者可以親眼看到金箔鑲嵌寶石、白玉吊墜、花瓣形玉雕酒杯、玉製文具盒等精美絕倫的物品。



17世紀中期，莫臥兒帝國處在黃金時代，皇帝沙賈汗時期，印度建成了德里的紅堡等許多著名建築。在這眾多的名勝古跡中，最著名的是沙賈汗為其死去的寵妃建造的禮物——阿格拉市的泰姬陵。香港故宮的這次展覽，也展出了與泰姬陵相關的文物，並特設“泰姬陵：永恆之愛與建築瑰寶”沉浸式數碼媒體展示，深入介紹這座世界文化遺產的歷史故事及藝術價值。

