中日韓農業部長會議在韓國召開

中評社北京8月12日電／據新華社報導，第四屆中日韓農業部長會議11日在韓國仁川召開。中國農業農村部部長韓俊、韓國農林畜產食品部長官宋美玲、日本農林水產大臣小泉進次郎及中日韓合作秘書處秘書長李熙燮出席會議。



中日韓農業部長會議時隔7年重啟，上屆會議於2018年11月在北京召開。本屆會議上，三國農業部長圍繞糧食安全、動物疫病防控、可持續農業、鄉村振興、全球重要農業文化遺產合作、全球合作等六大核心議題進行了討論，並就今後合作方向交換了意見。



面對氣候危機、跨境傳染病傳播、供應鏈不穩定等農業領域的復合挑戰，三方在信息共享與共同應對的重要性上達成共識，並同意圍繞智慧農業、綠色低碳農業、新農人培育等擴大互補性合作。



韓俊表示，當前國際關係複雜多變，單邊主義和保護主義抬頭，全球氣候變化加劇，中日韓農業農村的發展面臨共同挑戰。中方願意與日韓一道，坦誠對話，凝聚共識，採取一致行動，推動農業合作全面重啟，努力構建韌性更強、領域更廣、聯繫更緊密、內涵更豐富的中日韓農業合作新格局，共同為促進地區農業農村的振興繁榮和發展作出積極貢獻。



韓俊說，希望以本次會議為契機，三方共同努力推動地區農業務實合作邁上新台階，攜手構建農業合作新格局。



會後，三國農業部長簽署了聯合公報，並就定期、制度化舉行會議達成共識。下屆中日韓農業部長會議將在日本召開。