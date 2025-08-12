【
吉爾吉斯斯坦舉辦生態文化藝術節
http://www.CRNTT.com
2025-08-12 17:16:56
8月9日，在吉爾吉斯斯坦伊塞克湖南岸舉行的生態文化藝術節上，身著雪豹造型服飾的工作人員與遊客互動。（圖片來源：新華社）
中評社北京8月12日電／據新華社報導，此次藝術節在8月9日和10日舉行，包括學術交流、民俗展示、山地賽跑等活動，旨在引起人們對珍稀動物保護和生態旅遊發展的關注。
