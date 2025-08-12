“聚焦中國”作品閃耀愛丁堡藝術節

8月11日，在英國愛丁堡，上海戲劇學院舞蹈學院的演員表演舞劇《淨境》（圖片來源：新華社） 中評社北京8月12日電／據新華社報導，2025愛丁堡藝術節“聚焦中國”暨“魅力上海”推介會11日在英國愛丁堡舉辦。



據介紹，愛丁堡藝術節舉辦期間，9部“聚焦中國”入選劇目將呈現共計37場演出，融合戲曲、舞劇、皮影、街舞、多媒體等多種創作形式，包括國家大劇院管弦樂團音樂會、上海戲劇學院舞蹈學院舞劇《淨境》、以及上海視覺藝術學院舞劇《借東風》等。



中國文化和旅遊部國際交流與合作局人士在推介會上說，這些作品展現了中國文化的獨特魅力。在當今複雜多變的國際形勢下，文化交流恰似增進理解、消除隔閡、凝聚共識的橋梁。



英國商業貿易部創意產業全球負責人尼爾·森普爾表示，創意產業是英中合作的重要領域。中國表演藝術的蓬勃創新力，為兩國舞台藝術合作開辟了新空間。



“聚焦中國”項目承辦方代表說，作為中國文化“走出去”的標誌性品牌，“聚焦中國”依托愛丁堡藝術節平台，持續推動中國原創作品登上國際主流舞台。



本次“聚焦中國”系列活動演出期間，“魅力上海”城市形象推廣活動同步啟動。項目海報集中亮相愛丁堡重要街區及演出場地，展示了上海蓬勃的城市形象。



愛丁堡藝術節是國際藝術節、邊緣藝術節、軍樂節、國際圖書節和視覺藝術節五大文化藝術活動的統稱，吸引著來自全球數萬名藝術家參與。