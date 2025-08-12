永久會長、深夜換屆　行業協會換屆亂象調查

中評社北京8月12日電／據新華社報導，各類行業協會是社會結構中的重要組成部分，在連接個體與組織、溝通政府與市場、促進社會發展與治理中，扮演著不可或缺的多重角色。



按期換屆是保證行業協會持續健康發展的重要機制。但新華每日電訊記者調查發現，部分行業協會在換屆過程中存在一些亂象。有的協會負責人被質疑，在退任後仍通過“永久會長”等名譽職位變相把持協會；有的協會在換屆期間內部出現紛爭，導致不能按期換屆；有的協會換屆候選人資質審核不嚴，出現“帶病入會”等問題，影響其正常發揮作用。



“永遠會長”“深夜換屆”荒誕不經



依據相關規定，行業協會負責人連任不得超過兩屆，其理事會任期一般為3至5年，屆滿前須完成換屆。如遇特殊情況需延期換屆的，應向登記管理機關申請且最長不得超過1年。此類制度設計旨在防控治理風險，但據記者調查，一些協會存在負責人超期任職、延期換屆等亂象。



今年5月，中國硬筆書法協會舉行第七次會員代表大會，選舉產生新一屆理事會、監事會，剛退任的第六屆主席張某某獲選終身榮譽職務。該協會對外公布的信息顯示，張某某已連任第四、五、六屆主席，按照行業協會負責人連任不得超過兩屆的規定，張某某此前已違規超期任職。



記者注意到，設立類似“永遠會長”等名譽職位的做法，在近年來的全國性和地方性社會組織中均有出現。有業內人士公開發文抨擊，設置“永遠”名譽職位，是有些人把協會當成了“家協會”，做法荒誕不經。記者就相關爭議聯繫張某某本人，截至發稿未獲回應。



海南省籃球協會一位會員說，據其觀察，該協會負責人“超期服役”的現象長期存在，比如，該協會前主席自2015年9月海南省籃協成立時即擔任首任會長，2023年曾因未按章程選舉被宣布連任決議無效，原擬連任的會長職務歸屬自此懸置。截至目前，該協會未再公開組織選舉。